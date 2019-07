ILU | Vaata järele, milliseid nõkse suvise jumestuse juures kasutada! 

Kõige värskemad Nipiraamatu nipid otse sinu postkasti

Talvel oled valge kui luik, suvel kaunilt kuldpruun, kuid kevadel ja sügisel midagi vahepealset. Et sa ei peaks ostma igal hooajal uut jumestuskreemi, õpi heledat ja tumedat omavahel segama. Kuidas leida õige toon? «Jumestuskreemi sobivust on mõistlik testida dekolteepiirkonnas, et näo- ja kehatooni vahel ei jääks liiga suurt kontrasti,» õpetab Ketlin Kivi. «Kael on üldjuhul natuke heledam kui nägu või dekolteepiirkond, kuna sellele langeb vari. Kui kahtled, milline on kõige õigem toon, tupsuta neid kõrvuti dekolteepiirkonnale ning vali variant, mis sulandub kõige paremini su nahaga. Parem on pigem veidi heledam kui tumedam.»