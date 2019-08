Kuidas hinnata oma kaaslast? 6+10 suurepärast nõuannet! 

Nende lihtsa kümne nõuande abil muudad oma suhte tugevamaks:

1. Täna teda iga päev, et ta on valinud sinu oma kaaslaseks. Nii omavahel olles, kui ka teiste ees.

2. Ära halvusta teda kunagi, eriti teiste ees.

3. Kuula ja pane tähele, kui ta räägib.

4. Tee tema välimuse kohta komplimente.

5. Kaasa teda oma plaanidesse, isegi kui see teda ei huvita.

6. Anna kaaslasele teada, kui tähtis on tema roll sinu elus ja edukuses olnud ning on tulevikus.

7. Kui su kaaslane on raskest päevast väsinud, tee tema eest mingi kodutöö ära. Tee seda suurima rõõmuga!

8. Ära pane tähele kaaslase veidrusi või harjumusi, mis võiksid teie abielu rikkuda.

9. Ole kannatlik, kui kaaslane teeb vigu. Me kõik eksime ja keegi meist pole täiuslik!

10. Anna oma kaaslasele iga päev teada, kui väga sa teda armastad ja kui kallis ta on.