Kaire Vilgats keerulisest suhtest: „Kooselu eksiga pärast lahutust kaua ei kesta!“

Kaire tunnistab, et otsus ühes majas edasi elada tuli paari ühiste laste Alfred Aleksandri (15), Mihkel Mattiase (13) ja Karin Kerti (9) heaolu silmas pidades. «Selline kooseluvorm hakkas lõpuks ikkagi meie mõlema eraelu häirima,» tunnistab naine lahutusele järgnenud kooselule mõeldes. «Natuke on sellest ajast nüüd tagantjärele kahju, sest uusi suhteid me koju ei toonud ja seetõttu ei olnud me nendele ka lõpuni avatud. Eks mingid asjad jäid meil ka läbi närimata ja see tekitas tülisid,» kirjeldab Kaire eksabikaasade muresid. Sellegipoolest saab ta laste isaga (muusikaprodutsent Johannes Lõhmus – toim) ka praegu hästi läbi.