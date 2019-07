VÄRSKES NIPIRAAMATUS | Kaire Vilgats: „Varem üritasin seda varjata, aga mulle teevad paljud asjad haiget!“ 

Kaire Vilgats räägib keerulisematest hetkedest oma elus, ent tunnistab, et ei tunne end sugugi õnnetuna. «Ma olen oma psühholoogilt palju abi saanud ja mul on juba nii palju muutusi. Meil on nii palju oskuslikke spetsialiste ja inimesed tõepoolest saavad abi,» julgustab naine mis tahes mure korral professionaali poole pöörduma.

Enda kohta on ta kuulnud, et jätab mulje, justkui oleks ta hästi tugev inimene, kellele ei saa haiget teha ja kes saab alati hakkama. «Tegelikult teevad mulle paljud asjad haiget. Varem üritasin seda varjata, aga see pole õige,» sõnab Kaire. «On väga inimlik, kui miski sind riivab. Sama inimlik on sellest teada anda, et teised aru saaks, kui sa end millestki puudutatuna tunned,» arutleb Kaire. Kõik inimesed ei sobigi kõigiga ja kõik ei peagi kõigile meeldima.