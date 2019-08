Eesti pearabi Efraim Shmuel Koti perekonda sündis 11. laps 

Kui me väljaspool kodu midagi teeme, siis eelistatult looduses.

Kuidas kasvatada õnnelikke lapsi?

Efraim: Me ei sea oma lastele liiga rangeid reegleid. Suuname neid ise otsustama, andes samal ajal julgustavaid nõuandeid.

Kuna meie lapsed on eri vanuses, vanem 16aastane, noorem alles beebi, tuleb igaühega suhelda vastavalt vanusele ja veidi erinevalt. Ühine joon on see, et kõik on alati kaasatud ja tunnevad end vajalikuna.

Me ei eelda ka kõigilt ühesugust käitumist või tulemust koolis. Kõik lapsed ei peagi matemaatikas 5+ saama. Kui laps tuleb koju hindega 3, siis selgitame talle, et kui rohkem pingutada, siis järgmine kord saab ta kindlasti parema hinde, kuid olulisem on, et õppimine oleks rõõmus ja pakuks huvi.

Mis on teie peres viie aastaga muutunud?

Chana: Nutiajastu on tulnud ka meie ellu. Me ei proovi seda paaniliselt eemal hoida, sest koos tehnoloogia arenguga saabub ju ka palju head. Oluline on määratleda nutimaailmas viibimise aeg. Pärast tundi internetis tuleb panna arvuti ja telefon ära ning olla perega. See laieneb ka pere täiskasvanutele – õhtul viimase asjana ei tohiks telefonis olla, magama tuleb minna ikkagi oma abikaasaga, mitte võõraste inimestega teisel pool ekraani.