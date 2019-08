AED | Nipid, kuidas ise kodus taimseid väetisi valmistada 

Kummelist valmista teed või leotist ja kasuta seda lahjendamata kastmiseks või pritsimiseks. Foto: Roksolana Zasiadko/Unsplash

Täida suur email- või plastnõu jämedalt purustatud lehtede ja taimevartega ning kalla peale vesi. Kata nõu peene võrguga või aseta peale kaas, kuid nii, et säiliks õhuvahetus. Vähemalt korra päevas sega vedelikku, et see ei roiskuks. Soojade ilmadega on virts nädala pärast valmis. Kasutamiskõlblik virts on tume ega vahuta enam.