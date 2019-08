Must sõstar – tõeline vitamiinipomm 

Marjade hapukas lõhn ja maitse annavad märku sellest, et mustas sõstras on palju C-vitamiini. Klaasitäies marjade leidu sama palju vitamiini kui apelsinis. Uuringud on näidanud, et ka peale kuumtöötlemist mahlaks ja moosiks säilib küllaldaselt C-vitamiini. Kõige paremini säilib see aga kuivatatud ja kuivatatud marjades.