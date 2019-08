3 toiduainet, mis teevad juustega imesid 

Avokaado Selles rohelises ümaras puuviljas on olemas juuste kasvuks olulised A-, D- ja E-vitamiinid, mis on võimsad antioksüdandid ning omega-9 rasvhapped, mis annavad juustele sära. Avokaados sisalduvad küllastunud rasvhapped teevad lisaks juustele head ka sinu vaimsele tervisele, hoiavad veresuhkru tasakaalus ja mõistuse terava.

Kõrvitsa- ja päevalilleseemned Oma menüüle tasub lisada ka rauda sisaldavaid kõrvitsa- ja päevalilleseemneid. Just selle mineraali puudus võib põhjustada juuste väljalangemist. Kõrvitsaseemnetes on ka tsinki, A- ja K-vitamiini ning omega-3 rasvhappeid.

Maguskartul

Toitumissoovitustes on kirjas, et iga päev peaks sööma viis peotäit juur- ja puuvilju, sest need sisaldavad meile olulisi toitaineid. Näiteks maguskartulis on antioksüdant betakaroteeni, millest organism sünteesib A-vitamiini, mis aitab kaasa rakkude uuenemisele. Viljas sisalduvad folaadid tõstavad naha ja juuste kaitsevõimet UV-kiirgusele.