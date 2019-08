Seenelkäigu nipid ehk kas sul ikka on kõik vajalik kaasas? 

Parim seenekorv on pigem lai kui sügav. Kui korvi pole võtta, siis selle asemel sobib ka paberist kott. Kilekott on seente jaoks umbne ning ämbris lähevad seened katki.

Hea nuga. Olemas on spetsiaalsed hästi käes istuvad seenenoad, mille ühes otsas on hari. Muidugi sobib ka väike kööginuga ja siis võib seente puhastamiseks kaasa võtta tugevate jõhvidega harjakese. Mükoloogid soovitavad seened lõikamise asemel see hoopis maast kergelt välja tõmmata.

Seened juba metsas puhtaks. Seeni võiks puhastada juba korjates, et ennast hilisemast vaevast säästa. Suured seened lõika pooleks, et vaadata ega uss kübarasse käike pole uuristanud. Teo söödud kohad võib lihtsalt välja lõigata. Jaga korv paberiga pooleks ning pane eraldi seened, mis vajavad kupatamist ja need mis kohe pannile passivad panna. Selleks, et puhastatud seened välja ei kukuks, kata korv ajalehega.