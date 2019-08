Aromaatne lavendel: kasutusel ilu- ja rohukapis ning hoiab ka kahjurid eemal! 

Valmista kreemi nii:

1. Sulata rasvad. Pane potti kookosõli ja -või. Lülita pliit tööle kõige madalamal temperatuuril ning lase õlil ja võil sulada.

2. Lisa potti ürdid. Suru õisi nii alla, et need oleksid rasvaseguga täielikult kaetud.

3. Lase segul haududa. Jäta pott õli ja õitega paariks tunniks ilma kaaneta madalale tulele. Võid kasutada ka termomeetrit, et kontrollida, kas temperatuur püsib 50 kraadi ringis. Kuumem ei tohiks õli olla, sest muidu kõrbevad ravimtaimed õlis ära.

4. Villi purki. Paari tunni pärast peaks segu olema värvi muutnud. See on märk, et on aeg võie ettevaatlikult läbi sõela purki valada. Jäta purk avatud kaanega jahtuma. Mida külmemasse paika selle paned, seda kiiremini see tahkub.