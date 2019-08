HOROSKOOP | Vaata järele, mida toob augustikuu sinu tähemärgile! 

Lõvi (24.07–23.08)

Terve maailm on sinu kodu ja töövõimalusi on lõputult. Sind huvitavad järjest rohkem uued arengusuunad – võta julgelt aega, et neid uurida. Sul on väga vedanud, kogu su perekond toetab sind. Nüüd saad teha oma elus täpselt seda, mida soovid.



Neitsi (24.08–23.09)

Kui oled varem vaid unistanud reisimisest, siis nüüd on käes aeg unistused teoks teha. Ka lähiümbruskonnas reisides saad oma vaimule ja meeltele palju kasu. Ära kibelegi kaugele! Kui oled vallaline, siis sel kuul on sul eriliselt palju sarmi ja külgetõmbejõudu – kasuta seda julgelt.



Kaalud (24.09–23.10)

Töö ja reisimine on sel kuul eriliselt kasulikud. Tee kõike kirega ning naudi töö ja puhkuse kombineerimist. Ära vaata liialt tagasi, näed peagi, et õnn järgneb sulle igale poole.



Skorpion (24.10–22.11)

Mis on see, millesse sa usud ja miks? Sel kuul on väga õige aeg oma väärtused üle vaadata. Suurenda julgelt enda suhtlemisaktiivsust ja kui oled

vallaline, võid just nüüd leida selle õige!



Ambur (23.11–21.12)

Sinu fookuses on su karjäär ja seda kindla põhjusega. On suur võimalus, et sind ootab karjääriredelil või mõnel muul moel edutamine. Tähed näitavad sulle nüüd ka rahaõnne, kasuta seda teadmist targalt ja naudi tulemust!



Kaljukits (22.12–20.01)

Leia võimalusi, et puhata oma keha, aga korrastada ka mõtteid. Sinu jaoks on see hädavajalik! Mis tahes õpingutega hetkel tegeled, kasuta julgelt juhendaja

abi. Kuna töötad suure kirega, oled ära teeninud ka puhkuse. Luba seda endale!



Veevalaja (21.01–19.02)

Kui sul on olnud soov last saada, siis praegu on selleks parim aeg. Samuti on väga hea aeg sõlmida kasulikke lepinguid. Naudi nüüd, et raha tuleb lõpuks ometi piisavalt. Sa oled selle jaoks palju tööd teinud ja vaeva näinud.



Kalad (20.02–20.03)

Sulle on võrdselt tähtsad nii rahaline seis kui ka perekond, leia nende kahe vahel sulle ja perele sobiv tasakaal ning tunned lõpuks ometi, mis on kõiki meeli hõlmav nauding. Su tervis ja meeleseisund on tugevad, ole julge ja kasuta oma võidukaarte enda hüvanguks!



Jäär (21.03–20.04)

Kasuta ära oma legendaarne sarm ja sul on võimalus osa saada mitmest särisevast suhtest. Su tervis on suurepärane ning praegu on soodne aeg reisimiseks. Kogu endasse kogu see energia, mida päike, särisevad uued tutvused ja reisimine kaasa toovad, siis jätkub sul pealehakkamist ka külmemal

ja pimedamal ajal.



Sõnn (21.04–21.05)

Keskendu julgelt sellele, miks sa oma perekonda armastad, ja näita ilma igasuguse piiritundeta armastust välja ka oma lastele. Su karjäär on saamas sisse meeletut hoogu, usu julgelt iseendasse ja saavuta kõik, mida ihaled.



Kaksikud (22.05–21.06)

Mida valida – kas seda või teist? Terve kuu on täis valikute langetamist. Usalda oma tugevat sisetunnet, nii teedki kõige õigemad otsused! See on imetore, kui palju su perekond sind toetab! Naudi seda aega, mil oled justkui maailma tipus!



Vähk (22.06–23.07)

Võta aega nendeks toiminguteks, mis on sulle tähtsad. Kui su prioriteedid on töö ja karjäär, siis saad nendega kõrgustesse minna vaid juhul, kui võtad aega ja pühendud jäägitult. Tegutse julgelt, see kõik tasub end ära!



Mõtle sellele, ja su elu muutub paremaks: