Kokka Kogu pere lemmikud: banaanipannkoogid röstitud pähklite ja marjadega Laura Strandberg , täna, 10:10 Jaga: M

Pannkoogid tulevad mõnusad magusad, kuid mitte väga banaanise maitsega. Foto: Laura Strandberg

Selle proteiinirikka magusroa valmistamiseks vajad vaid mune ja banaane, mis sageli nagunii kodus olemas on. Pannkoogid tulevad mõnusad magusad, kuid mitte väga banaanise maitsega. Võib juhtuda, et need koogid saavad pere lemmikmagusakiirabiks!