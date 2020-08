Säilita nutikalt ehk Kuidas töötab vaakumpakendaja? 

Suvisel ajal, mil soojaga kipuvad toiduained kiirelt riknema, tuleb appi imemasin – vaakumpakendaja. Kõigi ette kujutatavate asjade kõrval aitab see üllatuslikult pakendada ka kohvi ja matkatarbeid! Katsetasime, kuidas seade töötab.

Ajakirja Käsitöö tegevtoimetaja Liina Hergauk on enne toote testimist äraootaval seisukohal. Ühest küljest on tal olnud huvi vaakumpakendajat katsetada varemgi, teisalt on tekitanud selleks mõeldud kilekottide hulk vastumeelsust, sest need pole korduskasutatavad ja koormavad seega keskkonda.