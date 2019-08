Vaakumpakendaja: mis imemasinaga on tegu ja kuidas see töötab? 

Ajakirja Käsitöö tegevtoimetaja Liina Hergauk on enne toote testimist äraootaval seisukohal. Ühest küljest on tal olnud huvi vaakumpakendajat katsetada varemgi, teisalt on tekitanud selleks mõeldud kilekottide hulk vastumeelsust, sest need pole korduvkasutatavad ja koormavad seega keskkonda. «Minu õnneks selgus, et kottide kõrval saab asju pakendada ka karpidesse. See oli ka palju lihtsam kui kilega pusimine,» jagab naine positiivset üllatust.