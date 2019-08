Kodu TORE KODU | Idüll Saaremaal: 200-aastane talu, kus hobused käivad elutoas Heidi Hanso , täna, 20:11 Jaga: M

GALERII

AADU TALU PERERAHVAS PÕNEVAL KODUKIIGEL: Miina-Eliise (25) ja pereisa Hendrik (31) koos Ekke (3 k) ning kaksikute Lumi ja Rahega (2), kel enamasti tehakse vahet patsikummide abil. Foto: Alar Truu

On kodud, kuhu kolitakse sisse alles siis, kui kõik on valmis. Need on kodud, mida planeeritakse pikalt paberil liistu ja tapeedini välja. Ja siis on kodud, mis kasvavad koos pere, loomade, looduse ja kogukonnaga maaelu kaoses nagu Miina-Eliise Udekülli (25) ja Hendrik Hanso (31) kodu Saaremaal.«Talu ehitati 1826. aastal ja selle viimane elanik oli samuti Miina. Tema läks manalasse 1980ndatel ja siis seisis maja tükk aega tühjana,» jutustab perenaine Miina-Eliise nende kodust Aadu talust Kihelkonna külje all. Miina-Eliise sai Aadu talu oma emalt, kes peab samas lähedal Reinu ratsatalu. Tegelikult elas noor Miina lagunevas majas omapäi juba siis, kui maja sissekukkunud katuse ja läbimädanenud seinade vahel vaid väike askeetlik toake elamiskõlblik oli.Värske pere hakkas maja ringi ehitama ligi kolm aastat tagasi, elades ise samal ajal Kuressaares korteris. Siis ehitati talule uus katus. Mullu kevadel aga said 200aastased seinapalgid vajalikud hooldustööd ja ümber uue voodri nin