Tänuväärne amps! Tervislikud õunasõõrikud nii suurtele kui väikestele 

Valmista õunasõõrikuid nii:

1. Eemalda õunalt süda ja viiluta õun umbes 0,5 cm paksusteks ratasteks nii, et keskele jääks ring.

2. Määri pooltele õunaviiludest maapähklivõid ja pooltele jogurtit.

3. Raputa õunad üle marjade ja/või hakitud pähklitega! Söö kohe!



Hea mõte! Kasuta töö lihtsustamiseks spetsiaalset õunasüdame eemaldajat!



NIPP! Võid sõõrikuid kaunistada ka purustatud kõrsikute või hakitud piimašokolaadiga!



Kuidas retsept õnnestus?

Liisa (6) valmistas õunasõõrikuid algul kerge umbusuga, sest ei maapähklivõi ega jogurt talle eriti ei maitse. Ometi otsustas ta lisada õuntele veidi jogurtit ja seejärel kuhjaga vaarikaid. «See on nüüd minu salajane retsept, avan oma poe,» teatas õnnelik kokkaja ja krõmpsutas isukalt õuna-vaarikarõngaid. Paar rõngast jäi üle ja need pani Liisa sügavkülma. Hiljem oli neid külmunud maiuseid jälle teistmoodi põnev hamba all ragistada.