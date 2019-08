Nipid Viimane aeg oma taimeapteeki täiendada! Mida peaksid kindlasti koju varuma? Toimetas Laura Karro , täna, 05:59 Jaga: M

Eriti just sügistalvisel ajal on hea võtta mõni kuivatatud taimeürt ja sellest teed keeta. Foto: Alice Pasqual / Unsplash

Eestlane on ikka taimedest jõudu ja tervist otsinud. Eriti just sügistalvisel ajal on hea võtta mõni kuivatatud taimeürt ja sellest teed keeta. Vaata oma varud juba praegu üle, ehk on mahti veel mõnda taime korjata.