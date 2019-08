Suvised viljad krõmpsuks üleöö ehk Kiirmarineerimise lihtsad nipid 

Kiirmarineerimiseks sobivad kõige paremini värskelt korjatud ja kõige ilusamad köögiviljad. Veidi plekilistest viljadest tee suppi või jäta need pikemaks säilitamiseks. Teades marineerimise baasretsepti, saad seda timmida igale köögiviljale sobivaks. Kiirmarineerimise võlu on, et võid proovida erinevaid äädikaid ja ürte ning tulemust hinnata juba mõne tunni või päeva pärast ning siis retsepti muuta, et uuesti katsetada. Lase fantaasial lennata!



Inspiratsiooniks marinaadi maitsestamisel