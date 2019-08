Uudised Tähesadu täies hoos! 6 soovitust, mille abil kindlasti tähti langemas näed Annaliisa Köss , täna, 21:03 Jaga: M

Usutakse, et kui näed langevat tähte, pead kindlasti midagi soovima, ja see soov läheb ka täide. Foto: Raman Deep / Pexels

Teadaolevalt on aasta jooksul võimalik jälgida isegi 30 meteoriidisadu, kuid meie laiuskraadil pakuvad parimat vaatemängu augusti alguses üle taevalaotuse sööstvad perseiidid. Usutakse, et kui näed langevat tähte, pead kindlasti midagi soovima, ja see soov läheb ka täide. Kuidas ja millal on parim aeg tähesaju jälgimiseks?