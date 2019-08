Tõde selgub nüüd! Kui halb või hea on anda lemmikloomale kodutoitu? 

Kui soovid koerale või kassile pakkuda lisaks kodutoitu

Kodutoidu pakkumisel tuleb meeles pidada ja arvestada selle mõõdukat kogust,

lemmiku suurust ning vähendada sealjuures looma päevast loomatoidukogust.

Koer ei tohiks saada lisasööki/maiuseid üle 10% tema päevasest energiavajadusest. See tähendab, et lisatoidu ja maiustuste pakkumisel tuleb välja arvutada lemmiku päevane toidunorm, eriti oluline on see just kasside ja väikest tõugu koerte puhul.



Loomale ainult kodutoitu?

Kodutoidu pakkumine ainsa toiduna eeldab põhjalikke teadmisi looma vajadustest. Selle juures ei tohi unustada lisada lemmiku toidule vajalikke vitamiine ja mineraale, ideaalis ka oomega-3- ja oomega-6-rasvhappeid.



Söögilaua ääres olgu inimesed

Ei ole hea pakkuda toitu laua äärest, kuna see võib soodustada lemmiku halbade kommete tekkimist nii, et toidu lunimine ja varastamine võib tema

jaoks muutuda loomulikuks.



Need kodutoidud jäta oma kassile ja koerale andmata: