Prügisorteerija spikker! Kuidas sorteerida ning millisesse jäätmekonteinerisse erinev prügi viia? 

Kui sa ei suuda kohe kõike eraldi sortida, alusta ühe sammu kaupa. Vali esmalt üks-kaks jäätmeliiki, mida sul on mugavaim eraldi koguda. Allolev juhend aitab sul sorteerimisel orienteeruda!



SEGAOLMEJÄÄTMED

+ Siia sobivad: suured kondid, ühekordsed toidunõud, mähkmed ja hügieenitarbed, määrdunud küpsetuspaber, tühjad pastakad, CD-plaadid, suitsukonid, kasutatud kondoomid, tuhk, kassiliiv, katkised nõud ja muu, mida liigiti ei sordita.

- Siia ei sobi: ohtlikud jäätmed, ehituspraht, rehvid, patareid, ravimid, suuremõõtmelised jäätmed (nt mööbel).



SEGAPAKENDID

+ Siia sobivad: piima- ja mahlapakid, kastmepudelid, jogurtitopsid, konservikarbid, kaaned ja korgid (võivad jääda pakendi külge), klaaspakendid (nt alkoholipudelid), šampoonipudelid, hambapastatuubid, plastnõud ja -karbid,

kanistrid, teeküünlaümbrised, kilekotid, vahtplast, munakarbid ning kõik, millesse poekaup pakendatud (nt riidepuud, kingakarbid), plaastriümbrised, pakendite kinnitusklambrid.

- Siia ei sobi: pooleldi täidetud pakendid, määrivad pakendid (nt võipaberid, kui need pole puhtaks pestud), ohtlike ainete pakendid, aknaklaas, klaasist ja keraamilised nõud ning potid.



Pea meeles!

Pakend peab olema enne äraviskamist tühi. Kui see on suletav ega määri teisi, ei ole seda vaja pesta, kuid võib loputada. Pakendeid võib korjata ainult läbipaistvasse kilekotti või visata konteinerisse lahtiselt.



BIOJÄÄTMED

+ Siia sobivad: tahked toidujäätmed, viljade kivid ja koored, riknenud puu- ja

köögiviljad, toataimed, liha ja kala, väikesed luud, kohvipaks, komposteerimispaber, aia- ja haljastusjäätmed, munakarbid, juuksed, biolagunev kassiliiv.

- Siia ei sobi: vedelad toidujäätmed (nt õli, supp, joogid, kastmed), paberi- ja

papijäätmed, mittekomposteeruvad nõud, suured kondid, kile, kassiliiv, pakendid.



Hea teada!

Biojäätmeid kogu konteinerisse lahtiselt (kui sel on vooderduskott), biolagunevasse (standardile EN 13432 vastavasse) või paberkotti.



VANAPABER

+ Siia sobivad: ajalehed ja -kirjad, reklaamtrükised, kõvade kaanteta raamatud, vihikud ja kaustikud, papp ja papist pakendid, kontoripaber.

- Siia ei sobi: määrdunud ja vettinud paber, majapidamispaber ja salvrätikud, kasutatud pabernõud, kartongist joogipakend, munakarbid, tapeet, raamatukaaned.



Kuhu viia?

Vanu raamatuid saad pakkuda nii antikvariaatidesse (nt REaDi raamatupood), kaltsukatesse (nt Uuskasutuskeskus), Hoiuraamatukokku või Tallinna lennujaama raamatukogusse. Suurtes kogustes vanade raamatute äravedu teostab Vanapaber.ee.



TEKSTIILIJÄÄTMED

+ Siia sobivad: rõivad, voodipesu, käterätikud ja muud kodutekstiilid.

- Siia ei sobi: määrdunud riided, katkised jalatsid ja mänguasjad.



Kuhu viia?

Puhtaid riideid võtavad vastu taaskasutuspoed (nt Uuskasutuskeskus, Humana, Paavli kaltsukas), H&Mi kauplused, spetsiaalsed riidekonteinerid. Katkised riided vii jäätmejaama või viska segaolmejäätmetesse.



OHTLIKUD JÄÄTMED

+ Siia sobivad: värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed, ohtlike jäätmete pakendid, aegunud ravimid, mürgid ja väetised, elavhõbedakraadiklaasid, kemikaalid, patareid ja akud, lambipirnid, eterniit, süstlad.



Hea teada!

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda eraldi ja viia jäätmejaama. Ravimeid ja süstlaid saab ära anda lähimasse apteeki, patareisid osa kaupluste infoletti (nt Prisma) või elektroonika- (nt Euronics) ja ehituspoodi (nt K-Rauta, Bauhof). Vaata ka Eesringlus.ee!