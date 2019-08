BLOGI | Mahemagus gluteenivaba tatrajahu-meekook 

Meekoogi kihtidest rääkides: siin on kümme kihti ning pean tunnistama, et võttis ikka omajagu aega küll, et need valmis rullida ja küpsetada. Kui me sõpradega sellesama koogiga maiustasime, oli seltskonnas ka üks välismaalane, kellele me meekoogi küpsetamise võlu ja valu lahti seletasime. Ja rääkisime, et enamjaolt on Eestis müüdavatel poest saadavatel meekookidel keskeltläbi 4-5 kihti, sest rohkemaga ei viitsita mässata. Järgmisel päeval reisis üks meie seltskonnast Soome ning saatis meile laeva kohvikuletist pildi - seal oli vaid kolmekihiline meekook! Ju siis on põhjanaabrid meist veel laisemad...

Foto: Blogi Jazzinokitchen

Koogi baasiks võtsin klassikalise TEKO meekoogi retsepti, mille kogused timmisin väiksemale vormile sobivaks ning asendasin algretsepti jahu-suhkru minu meelest veidi etemate valikutega. Koogil on õrn, kuid äratuntav tatramaitse, aga ka see õige meekoogi mekk täiesti olemas. Kasuta taignas kindlasti toortatrajahu, mitte lihtsalt tatrajahu, ning mõnd rafineerimata, näiteks palmisuhkrut.

Kõik kihilised koogid on silmale kenad vaadata, biskviidiketastest ja vahukooretriipudest Napoleoni tuhande leheni välja. Foto: Blogi Jazzinokitchen

Meekook toortatrajahust (10-kihiline)

Tainakihid:

50 g mett

60 g rafineerimata suhkrut

1 suur muna

80 g külma võid

0,5 tl soodat

275 g toortatrajahu

0,5 tl soola



Kreem:

500 g hapukoort

40 g rafineerimata suhkrut



Valmista kooki nii:

Klopi kuumakindlas kausis ühtlaseks mesi, suhkur ja muna ning pane vesivannile. Tõsta segu peale või ja lase sellel aeglaselt sulada, ära vahepeal sega. Kui või on täielikult sulanud, lisa sooda, sega kõik läbi ning jäta jahtuma. Toatemperatuuril segule lisa jahu ja sool ning sega tainaks.