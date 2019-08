Kosutav matkatoit: kartulipada kookospiima ja väikese vürtsiga 

Valmista pajarooga nii:

1. Koori ja haki sibul ning saada see ohtra võiga pannile vaikselt klaasistuma. Lase sel kohe rahulikult olla, jälgi vaid, et kõrbema ei kipu.

2. Kui sibul on klaasjas, lisa pannile hakitud küüslauk ja ingver, jätka praadimist.

3. Paari minuti möödudes viska pannile ka garam masala või mõni muu karripulber, mida sul juhtub olema. Tšilli ka. Anna neile veidi kuuma.

4. Kalla sekka kookospiim ja sama palju vett.

5. Haki kartulid kuubikuteks (siis keevad kiiremini) ja valmista ette oad: pese need, lõika ära sabad ning tükelda suupäraseks. Kalla kõik potti. Vaata, et kogu kraam oleks kenasti vedelikuga kaetud, vajadusel lisa vett. Keeda, kuni kartulid on valmis.

6. Lõpus viska sisse poolitatud kirsstomatid, maitsesta rooga soola-pipraga, ja head isu!