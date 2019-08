Nipid TERVIS | 10 head põhjust, miks süüa hapendatud toitu Helen Serka-Sanchez , täna, 21:01 Jaga: M

Tuntuim hapendatud toit on kindlasti hapukapsas ja vähemalt korra aastas jõuab see kõigi eestlaste toidulauale. Tegelikult on kasulikud aga kõik hapendatud toidud, nii et neid võiks süüa suisa iga päev.