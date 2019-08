Koeraga matkama! 4 kasulikku nõuannet, et kõik plaanipäraselt kulgeks 

Hea ettevalmistus

Matkamine looduses võib looma tervisele mõjuda koormavalt kolmel põhjusel: pikad distantsid, haigused ja kuumus. Matka planeerides tuleb arvestada sellega, et looma vastupidavus sõltub tema füüsilisest vormist ja kehaehitusest. Sellest tulenevalt peab valima ka matka intensiivsuse ja teekonna pikkuse. Ka lühemate matkade puhul on soovitatav alati lõigata lemmiku küüsi, sest liiga pikad küüned hakkavad liikumist segama ja võivad põhjustada valu käppades. Ebakindla, külma ja ebameeldiva maastiku läbimiseks on saadaval ka sokid ja saapad, mis võivad õrnema käpaga lemmikule hästi sobida. Kannatanud käppade kiiremaks taastamiseks tasub määrida neid spetsiaalsete käpavahadega.



Vajadusel vaksineeri

Kui koer on alles kutsikas, siis on mõistlikum enne matkama tõttamist vaktsiinid ära teha. Alustuseks kindlasti vaktsiin marutaudi vastu, mida tuleb teha regulaarselt vähemalt üks kord kahe aasta jooksul. Lisaks kohustuslikele süstidele võib olla kasu leptospiroosivastasest vaktsiinist, mis ohustab nii loomi kui ka inimesi. Leptospiroos levib saastunud toidu, teiste loomade väljaheidete või seisva vee kaudu. Joomine järvest või muust veeallikast võib põhjustada ka paljusid teisi haigusi, sestap on kindlam võtta lemmiku joogivesi kaasa näiteks matkakausiga.



Ettevaatust kuumuse ja päikesega!

Päikese käes matkamine võib ohustada loomi nii ülekuumenemise kui ka päikesepõletuse kaudu. Kui tegemist on lühikarvalise või väga heleda koeraga, vajab ta päikselistel päevadel spetsiaalselt koerale mõeldud päikesekreemi. Ülekuumenemise vältimiseks peab jälgima, et lemmik liiguks võimalusel varjus, saaks piisavalt vett ja võimalusi puhkamiseks. Ülekuumenemine võib väljenduda koera käitumise muutumises: sagedases hingamises, süljevoolus, segiolekus ja nõrkuses. Selle seisundi leevendamiseks peab kindlasti tegema pausi jahedamas või varjulisemas kohas ja teda jootma.



Võta kaasa esmaabivahendid endale ja koerale

Nii nagu tavalise jalutamise puhul, peavad väljaheite kotid alati valmis olema. Ebameeldivate kaaslaste vältimiseks sobivad hästi parasiitidevastased aerosoolid naturaalsete õlidega, mis peletavad kirpe, puuke, sääski ja teisi tüütuid putukaid. Parem karta kui kahetseda – seda vanasõna silmas pidades võiks kaasa võtta ka esmaabipaki lemmikloomale, mis koosneb kummikinnastest, antiseptikust, sidemetest ja pintsettidest. Jõu taastamiseks tasuks võtta kaasa maiustusi, närimispulki või kuivatatud liharibasid, mis annavad neljajalgsele matkakaaslasele energiat ja tõstavad ka tuju.



Kass õue kaasa

Ehkki ülalmainitud näpunäited on mõeldud eelkõige koeraomanikele, on ka kassiga matkamine täiesti teostatav. Kui kass ei ole jalutamisega harjunud, on soovituslik teda kogu aeg rihma otsas hoida. Erinevalt koertest ei piisa kasside puhul üksnes kaelarihmast - peab valima traksidega rihma, sest see on looma kaelale ohutu ja mõni allumatum kass ei saa sellest välja ronida ega ära põgeneda.



