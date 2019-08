HOIDISTAMINE | Targad köögitarvikud teevad hoidistamise muretuks 

Täpsed kogused

Paljude retseptide jaoks tuleb toiduained väga täpselt välja mõõta. Seepärast

hoia ka hoidistamisel käepärast mõõtekannu või kaalu, mille abil saad maitseaineid, vett ja aiasaaduseid hoidisesse just täpselt õiges mahus. Kui kasutad ka välismaiseid retsepte, kus mahuühikuteks untsid või cup’id, teeb töö lihtsamaks mõõtekann, kus ka need peale märgitud. Nii ei pea sa ühikuid pidevalt ümber arvestama.



Et kõik saaks hakitud

Kui valmistad värsketest aiasaadustest supipõhjasid, köögiviljahoidiseid ja salateid, on sul vaja palju hakkida. Supipõhja puhul on oluline ka see, et kõik juurviljad valmiksid samal ajal. Kasutades juurviljariivi, saavad kõik tükid ühesuurused ja sa ei pea kartma, et midagi üle- või alaküpseb. Noaga võib sibula või salatimaterjali tükeldamine olla üsna tüütu töö. Selle teeb lihtsalt ja kiirelt ära juurviljalõikur. Samas ei pea ju talvel prae kõrvale serveeritud salat

olema näotu. Sakilise noaga saad iseäranis põnevad porgandi- või kurgikuubikud.



Kivid ja seemned välja

Puuviljadest kivide ja seemnete välja noppimine on üsna ajakulukas. Kirsi- ja ploomikivid tuleks viljadest aga kindlasti eemaldada, sest need sisaldavad mürgistust tekitavat amügdaliini. Töö lihtsustamiseks on olemas nii konteineriga kirsikivieemaldajad kui ka lihtsamad variandid. Vali selline vahend, mis sinu aia kirssidega sobib. Mõni kirsikivieemaldaja võib olla nii rohmakas, et kaunist marjast ei jää midagi järele. Õunaseemned on küll pigem kasulikud, ent kui eemaldad õunalt südamiku, ei jää kompotti kiulisi tükke.



Kaua säiliv hoidis

Hoidistamise juures on väga oluline puhtus, sest see tagab hoidiste pika säilivuse. Puhtad peavad olema nii koka käed ja riided kui ka töölaud koos kasutatavate nõude ja köögiriistadega. Hoidist keetes eemalda pinnale tekkiv vaht. Keetmist ei tohiks lõpetada enne, kui kogu vaht on ära korjatud, sest kui vaht satub purki, rikneb hoidis kiiremini. Vahtu on eriti mugav kokku koguda vahukulbiga. Hoidist purki pannes kasuta purgilehtrit ja väikest kulpi. Enne kaanetamist liiguta hoidist ettevaatlikult puitspaatliga, et eemaldada sealt riknemist soodustavad õhumullid.