ROHELINE TERVIS | Seemneid kogu oma kodukohast pärit põlistaimedelt! 

Poest või internetist on võimalik endale soetada palju erilisi seemnesegusid. Enamik neist sisaldavad aga seemneid, mis on imporditud Põhja- või Lääne-Euroopast, kus põlistaimestik on veidi teistsugusem kui Eestis. Poeseemnetest võib tõenäolisemalt saada ka taime, mis siinses kliimas iseseisvalt hakkama ei saagi. Halvimal juhul on pakki sattunud veel mõne eriti tüütu võõramaise umbrohu seeme.



Seemneretkele loodusesse

Seetõttu on kõige targem korjata seemneid siinsetelt pärismaistelt taimedelt. Mõtle juba nüüd valmis, millist kooslust tahad oma aeda luua. Võib-olla soovid muru keskele rajada kõrrelistega lilleniidu, metsaveerde puisniidu või aianurka hoopis madala taimestikuga kiviktaimla? Liigirikas aed meelitab kohale ka palju erinevaid putukaid ning pakub neile toitu ja elupaika. Mõned taimed kasvatavad seemned alles teisel kasvuaastal. Osa loodusest korjatud seemnete puhul tuleb varuda kannatust, võib juhtuda, et idanemine toimub alles teisel või kolmandal aastal.



Säilita ka oma aia ravim- ja maitsetaimi!

Mõistlik oleks juba enne õitsemist ja seemnete valmimist teha valik, milliste oma koduaia taimede omadused sulle kõige meelepärasemad on. Kui sulle meeldib just teatud maitse- või ravimtaime välimus, maitse või kiire kasv, lase ainult sellel taimel õitseda ja seemnetel kasvada. Kui oled maha pannud hübriidseemned, kuid tahad ikkagi seemnekorjet teha, arvesta, et järgmisel aastal võivad neist seemnetest kasvada üsna erinevad taimed. Kui oled seemned kokku kogunud, ära unusta neid ka üleliigsest sodist puhtaks teha.



Mitu võimalust, kuidas seemneid puhastada: