AED | Pampel ehk aedmurakas annab head saaki ja on ka lihtne hooldada 

Tihti aetakse aedmurakat segi mitmel pool Eestis mööda maad roomava põldmuraka ehk -marjaga (Rubus caesius), mil on väikesed sinakashõbedased

hapud marjad. Tegelikult pamplit Eestis looduslikult ei kasva ja taim on põldmarjast üsna erinev. Poolroniva pamplipõõsa viljad on magusad ja meenutavad musti vaarikaid, kuid võrreldes vaarikaga on taimelt võimalik saada vähemalt kolm korda rohkem saaki.



Kus ta kasvab?

Aedmurakas on pärit lõunapoolkeralt, kus põõsa metsik vorm kasvab kõikjal ja on mõnel maal isegi invasiivse liigi nime teeninud. Looduses on pampel väga leplik, sirgudes nii päikeselistes kohtades kui ka poolvarjus – seetõttu sobib ta ideaalselt ka eestimaisesse toidusalusse. Kui on valida, armastab pampel kasvada hea läbilaskvusega rammusas lubja- ja lämmastikurikkas mullas. Eesti kliimas on aiapidajale väga kasulik pampli hiline õitsemine, mis välistab taime kevadised öökülmade kahjustused.



Põnevad sordid

Kuigi pampel on iseviljuv, tasub aeda istutada mitmeid eri sorte, kuna põõsad

viljuvad eri aegadel – nii on võimalik marju korjata kuni öökülmade tulekuni. Istikute ostmisel tuleb kaaluda kolme aspekti:

Ogadega või ogadeta taim?

Üles kasvav või lamanduv taim?

Mustad või punakad marjad?

Kel suurt tagaaeda ei ole, saab aedmurakat edukalt ka rõdul kasvatada. Rõdule sobivad pamplisordid, mis kasvavad vertikaalselt, sest neist on võimalik vormida pilkude eest varjava võreseina ja nii on taime kasvu lihtsam kontrollida. Ka aias on mõttekas taimed ronima panna, sest siis pääseb õhk neile paremini

ligi ja väheneb taimehaiguste oht.



Head ronivad sordid on näiteks ‘Jumbo’ ja ‘Navaho Early’ ning ogadeta ‘Loch Nes’ ja ‘Thornfree’. Sort ‘Black Satin’ on tuntud oma suurte ja eriti sünkjasmustade viljade poolest. ‘Theodor Reimers’ on tugeva kasvuga väikeste marjadega sort, mis on sarnane pampli metsiku vormiga. Põnev uus aeglase kasvuga (10–15 cm aastas) sort rõdule või terrassileon ‘Cascade’, mis kasvab edukalt ka amplis. Rõõmustav on konkreetse sordi juures ka see, et pärast esimest tagasilõikamist kasvatab taim uutele võrsetele vähem okkaid.



Istuta pamplit nii:

Jäta istutusaukude vahele vähemalt 1 m, et aedmurakatel kasvades piisavalt valgust oleks. Jälgi, et ka teised puud-põõsad pamplitele täisvarju ei heidaks.

Lisa istutusauku paar labidatäit hästi lagunenud komposti ja tõsta istikud auku.

Multši taimed kooretükkide, hakkepuidu, põhu või pillirooga, sest siis jääb mulda rohkem niiskust ning umbrohtudel pole ruumi kasvada.

Kasta taimi rohke veega regulaarselt vähemalt nädal aega.

Vähene, aga vajalik hooldus

Sarnaselt vaarika ja teiste marjapõõsastega tuleb pamplitaimi regulaarselt lõigata, et nad igal aastal rikkalikult viljuksid ja suudaksid taimehaigustele efektiivselt vastu panna. Vähemalt kaheaastased vilju kandnud pampliväädid tuleks tagasi lõigata kohe pärast saagikoristust, sest see stimuleerib juurte arengut ja kevadel kasvavad taimele uued elujõulised viljakandvad võrsed.

Haigustunnustega oksi võib ja tulebki kärpida terve kasvuhooaja vältel, et haigus taimele võimalikult vähe kahju teeks ega edasi leviks. Põleta haiged oksad lõkkes või mata vähemalt 1 m sügavusele.



Kui on vaja ümber istutada

Ümberistutamine tekitab aedmurakale stressi! Kui seda on vaja teha, tuleks

väädid esmalt esimese aasta kasvudeni lühemaks kärpida. Seejärel kaeva taim

välja võimalikult suure juurepalliga, et põõsas uues kohas kiiremini tugeva juurestiku üles ehitaks.



Et pamplit paljundada:

Lõika pistikuid puhaste ja teravate oksakääridega üheaastastelt väätidelt, sest neis on rohkem elujõudu juuri alla kasvatada.

Jaga oks pistikuteks, jättes igale pistikule neli pungapaari ning eemaldades kõige alumised lehed.

Torka pistikud huumuserikkasse kasvusubstraati ja hoia neid regulaarselt kastes parajalt niiskena. Võid anuma ka kilega katta või hoida kasvuhoones. Juurdumine peaks toimuma paari nädalaga.

Pamplid põske

Värskeid marju on parim kohe tarbida, sest värsked viljad sisaldavad rohkelt kiudaineid ning C- ja K-vitamiini, samuti suurel hulgal antotsüaniine ja antioksüdante, mis annavad marjadele iseloomuliku tumeda värvuse. Marjade seemned sisaldavad oomega-3- ja oomega-6-rasvhappeid ning karotenoide.

Kui sa ei jaksa kõiki vilju kohe ära süüa, valmista neist hoidiseid, veini või

sügavkülmuta marjad. Sügavkülmutamiseks aseta marjad kihiti suurema karbi põhja nii, et need üksteisega kokku ei puutuks, ning lase paar tundi külmuda,

seejärel võid marjad väiksemasse karpi või kilekotti panna. Siis ei ole enam ohtu, et need üksteist muljuksid või kokku külmuksid. Eraldi olevaid marju on palju mugavam hiljem toiduvalmistamiseks kasutada.



Põnev fakt!

Arheoloogiliste väljakaevamiste käigus ühes Taani rabas leiti 2500 aastat tagasi elanud naise juurest märke pamplite söömisest. Seega võib arvata, et marjade korjamine on Lääne-Euroopa rahvastele olnud vähemalt sama oluline kui eestlastele mustikate korjamine.



TEE ISE

Kodune hapendatud pamplilehetee

Huvitava maitsega aedmuraka lehtedest on võimalik valmistada hapendatud teed, mis sobib asendama kofeiinirikast musta teed. Tee valmistamine sarnaneb kuulsa põdrakanepilehtedest valmistatud Ivani teega.



Vaja läheb: