Trendikas ese kodukujunduses: punutud äärega peegel Laura Liinat , täna, 11:59

GALERII

Trendikas punutud peegel teeb kodu omanäolisemaks. Foto: Laura Liinat

Peeglid on sisekujunuduses väga popid! Siin on punutud äärega peegel, mille valmistamine on kiire ja lihtne, kuid mis jätab mulje nagu võiks pärineda hoopis mõnest trendipoest.