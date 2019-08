TARK VANEM | Kuidas meelitada last igapäevaselt aktiivselt liikuma? 

Kuna meie kultuuriruumis on levinud arvamus, et hea laps on laps, kes püsib paigal, siis hakkab kahjuks teatud vanuses soov aktiivselt liikuda vaikselt raugema – tihtilugu just üleminekul lasteaiast kooli.

Tegelikult on kehaliselt aktiivne laps heas meeleolus, parema keskendumis- ja õppimisvõimega ning enesekindel, sest lisaks sellele, et liikumine mängib väga olulist rolli lapse kehalise tervise, arengu ja motoorsete oskuste kujunemisel, on sel tugevalt positiivne mõju ka nende vaimsele tervisele ja heaolule. Kehaline aktiivsus mõjutab nii südame-veresoonkonna tervist kui luutihedust, vähendab ülekaalulisuse tõenäosust ja aitab üle saada stressist.

Lapsed vajavad iga päev vähemalt 60 minutit mõõduka kuni tugeva koormusega liikumisaktiivsust. Foto: Tim Mossholder/Unsplash

Vanemad ja sõbrad on lapsele eeskujuks

Lapsed vajavad iga päev vähemalt 60 minutit mõõduka kuni tugeva koormusega liikumisaktiivsust. Tund liikumist võib moodustuda kokku erinevatest tegevustest – pallimängust sõpradega, rattaga sõitmisest, kulli mängimisest või treeningul osalemisest. Oluline on, et tegevus kestaks vähemalt 10 minutit järjest ning oleks kergelt hingeldama ja/või higistama ajav. Liikumisaktiivsus rohkem kui 60 minutit päevas toob tervisele ainult täiendavat kasu.

Kas ainult sporditreeningust piisab?