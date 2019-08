Lugeja küsib: kuidas on ohutu looduses lõket teha? 

Lõkete tegemisel ja lahtise tule kasutamisel tuleb alati järgida kõiki tuleohutusnõudeid ning tugeva tuule korral on lõkke süütamine ohtlik. Mere ääres võib tihti olla tuuline, seega tuleb arvestada ka tuule suunaga, et see ei kannaks sädemeid majade, roostiku või metsa poole. Lõkke tegemisel peavad kindlasti käepärast olema esmased kustutusvahendid, näiteks ämber, mida mere ääres saab täita kas vee või liivaga, või tulekustuti. Lõkkeplats tuleb teha mittepõlevale pinnasele ja tuld ei tohi hetkekski järelevalveta jätta. Kindlasti tuleb enne lõkke juurest lahkumist veenduda, et tuli on lõplikult kustunud.

Et hoida ära lõkkest alguse saavaid tulekahjusid, on oluline meeles pidada järgmisi reegleid:

Taevalaternad on ohtlikud! Veel mõned aastad tagasi oli väga populaarne lennutada Muinastulede ööl taevalaternaid. Tegemist on lahtise tulekoldega, mille üle puudub igasugune kontroll. Seetõttu on sääraste laternate lennutamine ülimalt ohtlik. Õnneks on inimeste teadlikkus paranenud ja mitmes riigis on need nüüdseks keelatud. Vältigem neid!