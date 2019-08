Heidi Hanso on ravimtaimede lainel: „Olen taimedest abi saanud nii külmetuste kui ka mõru meele korral!“ 

Naistepuna on see võlutaim, mis Eesti kõige ägedama taimeteadlase Ain Raali sõnutsi pidi pikaaegsel kasutamisel aitama masenduse ja depressiooni vastu. Põlistarkuste ja rahvaravi kooli direktriss Kaia-Kaire Hunt aga teeb naistepunast ka õli, mida on hea panna valutavatele kohtadele. Nii ka mina. Naistepunas on minu jaoks eriline vägi, kohe tõmbab nende kuldsete õite poole, mis üha suuremas kambas mu talu ümber kasvavad.

Heidil on käsil suur ravimtaimede kogumine. Sellesse kaasab ta ka lapsed Uma ja Raju. Foto: Heidi Hanso

Raudrohuteed joon jällegi rohkem maitse pärast, aga vanarahvas ütleb, et see taim teeb vere korda. Millegipärast on see teena ka tütar Uma lemmik. Tema ütleb, et tal on pärast talviseid kooli- ja trennipäevi üht head tassitäit raudrohuteed kohe väga vaja. Minu lapsed on üldse suured ravimtaimesõbrad. Kui keegi on küsinud, kuidas ma saan nad limonaadi asemel selliseid jooke jooma, siis ikka nii, et kutsun neid vahel kaasa korjama ja siis arutame, miks mingi taim vajalik on. Raju armastab väga kummeliteed.