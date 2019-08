Erik Orgu 10 nippi, kuidas argitoimetusi tehes hea vorm saavutada! 

Paljud arvavad, et treening on ainus võimalus kaloreid kulutada, aga on olemas ka salatrenn. Olgugi et regulaarne ja läbimõeldud treening on tõesti parim viis kaloreid kulutada, võib üsna hea tulemuse saada ka oma igapäevaseid harjumusi muutes. Kui su soov on kaalu veidi langetada või hoida, sobib sulle salatrenn, kuid pead siis täpselt mõistma, mida ja kuidas teha. Kahjuks ei aita sind salatrenn siis, kui su soov on märgatavalt oma füüsilist võimekust või lihasmassi ja toonust suurendada. Tore on see, et paljud inimesed juba teevad salatrenni, kuid pole sellest teadlikud!

2. Korista sageli ja hoogsalt

Kindlasti oled tundnud, kuidas keha pärast kodu suurpuhastust suriseb. See tunne tuleb sellest, et lõpetasid just salatrenni. Minu kogemus on näidanud, et umbes tunniajalise koristamisega on võimalik kulutada vähemalt 300 kalorit. Muidugi eeldusel, et koristamine on pausideta. Seega muutub koristamine vägagi motiveerivaks. Ole koristades põhjalik – pühi puhtaks kõik kõrgemad ja madalamad kapipealsed, sest sirutamine ja seejärel kükitamine nõuab lisa pingutust. Kui ronid redelile või toolile, kontrolli, et jalgealune oleks kindel.

3. Mängi lemmikloomaga!

Loomadele üldiselt meeldib palju liikuda. Kui sul on kodus lemmikloom, mängi temaga hoogsalt, saad samuti salatrenni tehtud. Viska koerale palli või meelita kassi mõne mänguasjaga mööda tube. Tundke koos liikumisest rõõmu, sest see vallandab ka õnnehormooni serotoniini! Nii saad hea enesetunde ja põletad kaloreid.

Kui sul on kodus lemmikloom, mängi temaga hoogsalt - niimoodi saad samuti salatrenni tehtud. Foto: Michael Hardy/Unsplash

4. Kasuta treppe!

Tänapäeval on lifte ja eskalaatoreid paigaldatud peaaegu kõikjale ja neid kasutatakse palju. Kui sinu soov on märkamatult trenni teha, kasuta edaspidi treppe ja kohtle eskalaatorit kui tavalist treppi. Nii võid kulutada kuni 750 lisakalorit päevas.

5. Võta poes toidukorv, mitte käru!

See on imelihtne nipp – võta käru asemel korv! Kui sul on suuremad ostud plaanis, võta kaks korvi. Peale poes jalutamise annab keskmine toidukorv piisavalt koormust, et seda saaks trenniks nimetada. Kui toidukorv või korvid raskeks lähevad ja neid tõstma pead, ära tee järske liigutusi, hoia alati sirget rühti ja kõhulihased pinges.