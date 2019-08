LEMMIK | Loomad, kes on saanud elus uue võimaluse 

Möödunud suve lõpus saatis Katrini noorem õde talle meilitsi pildi «toredast poisist, kes otsib kodu». Varjupaiga pildilt vaatas vastu pisike karvane nuustik, kelle vanus tundus kõike muud kui lubatud viis kuud. «Sõbranna hüüatas pilti nähes, et see on täpselt teie Helmut! Loomulikult tuli kiire otsus, et meil on seda karvast kutsat vaja,» meenutab Katrin.