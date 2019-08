Kihlasõrmuse ostujuht: 6 nõuannet, kuidas leida täiuslikult sobiv sõrmus 

1. Pane paika eelarve!

Pole ühest kindlat soovitust, kui kallis peaks kihlasõrmus olema. Kuluta sellele täpselt nii palju, kui õigeks pead. Oluline on, et saad selle summa eest õiglase väärtusega sõrmuse. Pea meeles, et kihlasõrmus, nagu ka abielusõrmus, on armastuse sümbol. Paljud naised kannavad seda edasi koos abielusõrmusega, mistõttu peaks see vastu pidama aastaid.

3. Vali sõrmuse stiil!

Kihlasõrmuse valimisel lasub suur vastutus – just sinu valida on oma armsama kõige olulisem ehe! Seepärast mõtle juba eos ka sellele, kui suurt tähelepanu ta oma välimusele pöörab. Pane tähele, milliseid rõivaid ja ehteid ta igapäevaselt kannab. Kas ta on moeteadlik ja glamuurne või hoopiski minimalistlik ja klassikaline? Kas talle meeldivad suured ja säravad ehted või hoopis tagasihoidlik ja lihtne disain?

Järgmisena mõtle tema isikule. Kas ta on elava iseloomuga ja näitaks sõrmust kõigile, kellega kohtub? Sel juhul vali midagi suurt ja säravat. Kui ta on aga alati kindlalt kahe jalaga maa peal, vali sõrmus, mis on lihtne, kuid kaunis. Äkki on ta hoopis loominguline? Siis vali midagi täiesti ainulaadset.

Kui oled oma armsaima eelistused läbi mõelnud, saad valida just talle sobiva sõrmuse. Siin on sulle paar stiilivihjet!



Klassikaline stiil

Valge metall (valge kuld ja plaatina) on traditsioonilise kollase kulla viimasel ajal kõrvale tõrjunud ning seda nimetatakse lausa uueks klassikaks. See on sõrmuse puhul populaarne valik ja toob teemandi ilu veelgi paremini esile.

Teemandiga sõrmuse puhul jaguneb valik veel omakorda kolmeks:

• populaarseim on ühe teemandiga solitaire-sõrmus

• kolme teemandiga sõrmus sümboliseerib koos veedetud minevikku, olevikku ja tulevikku

• külgmiste kividega sõrmuse puhul tuleb keskel asetsev teemat eriti hästi esile

Populaarseim on ühe teemandiga solitaire-sõrmus. Foto: Skitterphoto / Pexels

Kaasaegne stiil

Loomulikult võid valida hoopis sellise sõrmuse, mis ei näe üldse kihlasõrmuse moodi välja. Uue põlvkonna kihlasõrmused murravad tavapäraseid reegleid. Enamik neist on minimalistliku disainiga ja innovaatilistest materjalidest (puidust, titaaniumist jmt).

Vintage-stiil

Vintage-stiilis sõrmused on muljetavaldavad ja erilised. Need on vägagi ainulaadsed ja seetõttu pead olema täiesti kindel, et see ka sinu väljavalitule meeldib ning sobib. Tagasi on ka roosa kuld, ühendades vintage-välimuse näiteks moodsa värvilise teemandiga.