Kortsud sirgeks! Triikrauda valides pööra tähelepanu just nendele detailidele! 

Enne ostu sooritamist vii ennast kurssi!

Head nõu annab Euronicsi tehnikaekspert Meelis Väljamäe:



Milliseid triikraudasid praegu turul leidub?

Triikrauad jagunevad kolme kategooriasse: klassikaline ilma auruta triikraud, aurutriikraud ja reisitriikraud. Viimane võib olla nii auruga kui ka ilma ning selle peamine omadus on kompaktsus – triikrauda saab mugavalt reisile kaasa võtta. Lisaks on olemas triikimissüsteemid, mille abil saab triikida võimsama auruga ja madalamal temperatuuril. Triikimissüsteem sobib ideaalselt suurematesse peredesse või juhul, kui triikida on vaja tihti. Triikimissüsteemi suurim pluss on, et sageli reguleerivad need temperatuuri automaatselt. Lisaks on müügil aurukeskused – triikimiseks asetatakse riie riidepuule ning toodet sirgendatakse auru abil. Uusim tootekategooria on Tefalilt (IXEO), mis kombineerib triikimiskeskuse ja aurukeskuse omadused.



Millised on populaarseimad triikrauad ja miks?

Konkurentsitult populaarseim on klassikaline aurutriikraud – hea kvaliteet ja taskukohane hind. See on inimestele harjumuspärane ja vastab suurema osa inimeste triikimisvajadustele.



Mis on odava ja kalli triikraua peamine erinevus?

Aurutriikraudade hinnad algavad 15 eurost ja lõpevad 150 euroga. Peamine erinevus on tallas, selle materjalides ja kvaliteedis ehk selles, kui hästi tald libiseb ja kui õrnalt see kangast kohtleb. Samuti on oluline tilgalukk, mis ei lase veel paagist välja tilkuda ning sellega kangast kahjustada. On olemas ka erifunktsioonidega kallimaid mudeleid, näiteks triikrauad, mis reguleerivad auru kogust ja temperatuuri automaatselt triigitava kanga tüübi järgi. Samuti on olemas juhtmevabasid triikraudu, mida saab panna alusele laadima ja mis vabastavad kasutamisel juhtmest.



Millised on triikraudade populaarseimad nüansid, mille vastu kliendid huvi tunnevad?

Klientide kindel soov on automaatne väljalülitus, mis teeb lõpu igivanale probleemile: kas unustasin triikraua vooluvõrku? Samuti eelistavad kliendid automaatse või mugava puhastusfunktsiooniga triikraudu. Vertikaalne aur riiete värskendamiseks riidepuul on samuti populaarne omadus.



Millist triikrauda soovitate kliendile, kes triigib ainult aeg-ajalt oma rõivaid, millist aga kliendile, kelle töö või hobi on õmblemine ja kes kasutab triikrauda päevast päeva professionaalsel tasemel?

Esimesele soovitaks lihtsat, aga korralikku tilgaluku, automaatse väljalülituse ning kvaliteetse tallaga triikrauda. Professionaalile või inimesele, kes tõesti palju triigib, soovitaks triikimiskeskust.



Kas auruga või auruta triikraud?

Auruga triikraud on kahtlemata parem, kuna tulemus saab parem. See on riiete vastu õrn ning võimaldab eemaldada kortse madalama temperatuuriga ja efektiivsemalt.



Kuidas triikraua eest hoolt kanda, et see võimalikult hästi ja kaua vastu peaks?



Tutvu põhjalikult kasutusjuhendiga!

Loputa veepaaki regulaarselt puhta kuuma veega, olenevalt sellest, kui sageli triigid.

Kuigi kõik tänapäevased aurutriikrauad on loodud kasutamiseks tavalise kraaniveega, tuleks karedama veega piirkondades katlakivi tekke vähendamiseks ja triikraua eluea pikendamiseks kasutada destilleeritud vett.

Nii roostevabast terasest kui ka keraamilisi triikraua taldu tuleks puhastada niiske lapiga. Erinevalt levinud soovitusest ei tohiks triikraua talla puhastamiseks kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega kemikaale. Need võivad rikkuda talla pinna ja nii on tõenäoline triigitavaid riideesemeid kahjustada.

Olenevalt mudelist puhasta triikrauda kindla aja tagant katlakivist, järgides tootja enda juhendit, kuid üldiselt pea silmas:

1. Puhasta triikraud katlakivist vähemalt korra kolme kuu jooksul, karedamat vett kasutades tihedamini.

2. Paljudel triikraudadel on katlakiviosakesi koguv kassett, mis tuleks olenevalt vajadusest triikrauast välja võtta ja puhtaks loputada.

3. Kallimatel triikraudadel on spetsiaalne suure kuumuse ja survega katlakivi eemaldamise programm, mida tuleks kasutada siis, kui triikraud sellest märku annab.

Kogemusi jagavad:

Merli Mänd, lapitehnikameister

"Tegelen eri õmblustöödega alates igapäevariietusest kuni rahvarõivasteni, kuid enim köidab mind lapitehnika kirju maailm, kus triikraud on sama vajalik abimees nagu õmblusmasin. Kasutan praegu täiesti tavalist triikrauda Philips Azur Performer. Olen sellega väga rahul, kuna see on kerge, kuumeneb kiiresti ning libiseb eri materjalidel väga hästi. Käsitöölisena soetasin paar aastat tagasi ka veidi spetsiifilisema triikraua: eraldi aurusüsteemiga Battistella. Pigem eelistan siiski Philipsi masinat, kuna viimasel ajal õnnestub käsitöömaailmas veeta üsna vähe aega korraga, mistõttu on hea, kui triikraud on kohe ja kiiresti kasutusvalmis. Triikida saab nii auruga kui ka auruta ning masin valib auru automaatselt triikimistemperatuuri järgi. Masina suur pluss on see, et mõne aja möödudes lülitab triikraud ennast ise välja. Isegi kui selle näiteks ööseks vooluvõrku unustad, ei püsi ta tuline.



Soovitan seda triikrauda nii tavakasutajale, kes lihtsalt oma rõivaid triigib, kui ka inimesele, kes õmbleb. Takistust näen selle triikraua puhul vaid selliste rõivaste õmblemisel, kui on vaja teatud detaile dubleerida ehk siis on vaja lisada liimiriie. Sel juhul võib triikraua raskusest, kuumusest ja aurust väheseks jääda, et liimiriie pikemalt püsima jääks. Triikrauda soetades ei soovita ma kindlasti valida kõige soodsamat mudelit. Mida suurem on triikraua kuumaks minev ala ehk triikraua põhi, seda kiiremini saab vajaliku koha triigitud. Oluline on seegi, kui kiiresti masin tuliseks läheb ja kui käepärane sellega triikida on. Alati pole oluline moodne disain, vaid hoopis funktsionaalsus."

Merli kasutab triikrauda Philips Azur Performer. Masina võimsus on 2600 W, kaal 1,75 kg ja hind u 80–90 eurot. Foto: Merli Mänd

Ruth Sotnik, rätsep-disainer

"Õmblen mitmesuguseid rõivaid ning teen ka õmbluskoolitusi, mistõttu töötan väga erinevate materjalidega – siidšifoonist paksu villase mantlikangani. Kasutan aurugeneraatoriga triikrauda Bieffe Farinelli Maxi Vapor, mille ostsin siis, kui tekkis vajadus õmmelda linast kangast. Teadupärast on seda üsna keeruline isegi niiskelt sirgeks saada, kuid selle rauaga saan kõik oma tööd ilusti tehtud. Minu jaoks on väga oluline, et triikraud ise oleks raske – minul kaalub see 1,7 kg. Triikraual on all teflontald – töömugavuseks, lihtsamaks puhastamiseks ja turvalisuseks. Juhul kui on vaja kiirelt vaid triikida ning auru kasutada ei soovi, saab generaatori pealt valida ka ainult triikraua funktsiooni.



Soovitan seda mudelit tõsisele õmblejale või inimesele, kes peab väga lugu naturaalsetest materjalidest ja on oma triikrauaga pidevalt kimpus. Eelkõige soovitan seda juhul, kui on sageli vaja õmmelda paksu materjali, mida peab maha pressima. Kuna generaatoril on suur veepaak, ei pea seda iga päev täitma, mis teeb rohke auruga triikimise ja pressimise eriti mugavaks.

Hoolikas triikimine on iga ilusa õmblustöö lahutamatu osa, seega tasub leida triikraud, mis sobib just sinu töö spetsiifikaga."