Tõeliselt suvine amps: kihiline marja-küpsisemagustoit 

Antud retseptis on vaarikad ja mustad sõstrad saanud vähese suhkruga toormoosiks, et siis kihiti küpsisepuru ja keefiri-jogurtikreemiga kaunid välja näha.

Kuna moos ja küpsised on magusad, ei ole kreemile suhkrut üldse vaja. Ausalt! Laktoosist tulenev jogurti enda magusus koos sutsu vaniljega on täiesti piisav, et kreemikiht täpselt õige mekiga saaks.