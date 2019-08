Riidekapis uputab? Vaata järele, kui palju rõivaid sul tegelikult vaja on! 

Keskmiselt peetakse kapselgarderoobi suuruseks 15 riideeset, mis võivad muutuda hooajaliselt. Seda luues tasub lähtuda praktilisusest. Vali esemeid vastavalt hooajale ja väljas valitsevatele temperatuuridele ning omavahelisele kokkusobivusele. Vähem riideid ei tähenda igavamaid komplekte, vaid tuleb rakendada natuke fantaasiat, et erinevaid kombinatsioone leida.



Hea nipp!

Enne kapselgarderoobi sisseseadmist on hea mõte sirvida oma lemmikuid

naisteajakirju või näiteks Pinteresti. Leia esemed, mis sulle meeldivad ning millest sooviksid enda uut garderoobi kujundades lähtuda.



15 ideed sügiseseks kapselgarderoobiks:

1. Klassikaline oversized pintsak, mida on lihtne sobitada nii kleidi kui ka teksade peale.

2. Pisike käekott.

3. Õhem pikk mantel ehk trenchcoat on tõeliselt universaalne ja ajatu investeering.

4. Kvaliteetne kudum, mis hoiab sooja ja oma vormi ka pärast mitut kandmist.

5. Kindlasti tasub valikusse jätta (teksa)püksid, millega end tõeliselt mugavalt tunned.