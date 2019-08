Igavlev koer teeb pahandust – siit leiad nutikad abivahendid lemmiku treenimiseks 

Treeningute üks tähtsamaid abivahendeid on vile, mis tekitab kõrge sagedusega heli. On olemas metallist-plastikust, ainult metallist ning pühvlisarvest vilesid, mis on mõeldud koera kutsumiseks, dresseerimiseks ning millega saab ka jahil käia. Vilesid saab eraldi häälestada ja nad kostavad mitmesaja meetri kaugusele. Mõni vile tekitab inimesele mittekuuldavat heli, kuid on ka selliseid, mis vilistavad ning tekitavad ka lõõritamise sarnast heli.

Lisaks viledele on hea abivahend kõristi. See abivahend tekitab heli, mis erineb kõikidest koera ümbritsevatest helidest ja tänu spetsiaalsele helisignaalile võimaldab looma efektiivselt dresseerida. Seda võib kasutada ka kasside, küülikute ja lindude treenimiseks. Samas on sellise seade juures tähtis meeles pidada, et seda ei tasu liiga sageli vajutada.

Mäng arendab

Mänguasjadega tegelemine on hea interaktiivne võimalus tegeleda koeraga ja arendada nii tema füüsilist kui ka vaimset külge. Kõige lihtsam on loopida palli või lendavat taldrikut. Viimased on ka spetsiaalselt selle jaoks valmistatud, et nad kaugele lendaks ja et koer saaks palju joosta. Lisaks on olemas mänguasi-trenažöör, mis on kummist ja millega mängides saab treenida koera kõiki lihaseid. Samuti on see kummist abivahend ohutu hammastele, kuid samas tugev ja vastupidav. Sobib ka veekogude ääres mängimiseks, sest ta ei upu ära.

Loomaomanikele, kes on koera treenimise eriliseks südameasjaks võtnud, leidub spetsiaalseid tunneleid, sildu ja slaalomiposte, et oma neljajalgsega ka võistlustel käimist proovida. Foto: Pixabay/Pexels

Arenda nutikust

Tark ja uudishimulik lemmik vajab lisaks kehalisele õpetusele ka harjutusi, et taiplikkust arendada. On olemas lauamängud (võib-olla on paslikum nimetada neid antud juhul põrandamängudeks), mis sobivad hästi väikestele koertele, kus nad peavad näiteks seitsme erineva vormiga rõngast ümber tõstma, saades selle eest lõpuks maiuse.