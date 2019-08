TOIDU KAUNISTAMINE: lilled taldrikul ja mitte ainult ilu pärast 

Kuigi me seda endale tihti ei teadvusta, mõjutavad värvid meie valikuid ja emotsionaalset seisundit. Värvitoonide mõju inimpsüühikale ei saa jätta tähelepanuta, eriti kui teemaks on nii oluline asi nagu toit – sööme ju esmalt silmadega.

Tihtipeale arvatakse, et lilleõied taldrikul võivad olla mürgised. See ei ole tingimata vale järeldus, sest paljud ongi. Kindlasti peaks enne lillede toidule lisamist olema täiesti kindel, et tegemist ikka on söödavate taimedega.