TERVIS | Millised ohud dieedipidamisega kaasnevad? 

Paljud normaalkaalus inimesed peavad end paksuks, soovivad olla kõhnemad ning otsustavad seetõttu dieeti pidada. Samuti on ülekaalus inimesi, kes arvavd, et kaalu langetamine dieetide abil õnnestub.

Dieeti peetakse soovist olla kõhnemad. Ülemaailmne kõhnuseihalus on seotud paljude põhjustega – üks neist on sama laialt levinud paksusehirm. On leitud, et sageli kardavad juba algklasside lapsed paksuks minemist. Paks olemist peetakse meie ühiskonnas arusaamatult sageli häbi- ja taunimisväärseks.

Range dieedipidamine mõjutab nii vaimset kui ka füüsilist tervist. Foto: Unsplash

Range dieedipidamise edukus sõltub väga paljudest füüsilistest ja vaimsetest teguritest ning kindlasti ei ole see efektiivne moodus kehakaalu alandamiseks ülekaalulisuse puhul.

Dieeditamine soodustab ülekaalulisust

Dieedipidamine suurendab söömishäiresse haigestumise tõenäosust. On leitud, et kui teismelised tüdrukud peavad mõõdukat dieeti, suureneb neil söömishäire väljakujunemise risk viis korda ning range dieedi puhul suureneb see kaheksateist korda.

Sagedane ja väga range dieedipidamine soodustab ülekaalulisust. 95% neist, kes peavad kaalu alandamiseks dieeti, võtavad kahe järgneva aasta jooksul juurde rohkem kui nad dieediga kaotasid. See on seotud sellega, et dieedi pidamisel piiravad inimesed tarbitud kalorite hulka ja toidu mitmekesisust väga rangelt ning on näljas. Dieedipidajad suudavad nälga ehk lühikeseks ajaks eirata, kuid pikaajaliselt mitte – tekivad isud ja liigsöömine.