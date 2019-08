5 sammu, mille abil oma elu korrastama asuda 

1. Kaardista! Esimesed sammud algavad kaardistamisest, et leida valdkond milles on vaja muutus ellu viia. Kas restarti vajab füüsiline keha, inimsuhted, emotsioonid elu ja olukordade suhtes või aegunud mõtted ja tõekspidamised, mis piiravad? Seda saad teha, kui küsid endalt: mis on mu eesmärk, mida ma vajan?