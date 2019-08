Kalad üksi kodus ehk Kuidas hoolitseda akvaariumi eest reisil olles? 

"Kalu peavad tavaliselt inimesed, kes on loomakarvade suhtes allergilised, kellel ei ole aega loomade eest hoolitseda või kes lihtsalt on soetanud akvaariumi kauni interjööridetailina. Ei tohi unustada, et akvaariumi soetamisel tuleb selle puhtuse, värske vee ning kalade regulaarse ja nõuetekohase toitmise eest ka hoolt kanda. Need vaiksed lemmikud on väga nõudlikud vee temperatuuri, pH-taseme ja keskkonna puhtuse suhtes. Neid ei tohi unustada ka siis, kui on plaanis pikemaks ajaks kodust eemale minna," toonitab Ausmanė.

Mõtle läbi reisi kestus ja hinda lemmikute omadusi

Eksootilised ja kallid kalakesed nõuavad erilist hoolt, seetõttu peab sul olema plaan, kuidas kanda nende eest hoolt ka puhkuse ajal. Võta kindlasti arvesse kalade liike, sest erinevat liiki kalad vajavad erinevat hoolt. Näiteks punane tiigeroskar sööb elusproteiine sisaldavat toitu nagu vihmaussid, krevetid, kilklased. Roheline terror armastab jahedamat, 20-24-kraadist vett, sööb taimset või loomset toitu, isegi veisesüdant.

Kontrolli akvaariumi ja kalakeste seisundit

Puhasta akvaarium samal päeval, kui on plaanis ära sõita. Lisa akvaariumisse puhast vett ja kontrolli vee temperatuuri. Akvaariumi optimaalne temperatuur on 25-26 kraadi. Ära unusta kontrollida puhastusfiltrit ja vaata, et enne lahkumist oleksid kõik kalakesed elus. Oluline on veenduda, et nad ei oleks kaotanud isu, et soomustel ei oleks valgeid/heledaid plekke, et poleks muutunud nende käitumine ja kõht ei oleks punnis.

Kanna hoolt toitmise eest

Ära unustage, et kalu tuleb toita regulaarselt. On mitu kalade toitmise viisi, mis on puhkuse ajal käepärased. Peab valima sobivaima variandi, mis sõltub puhkuse kestusest.

Kui oled ära vaid nädalavahetusel , kasuta erisööta, mis on ette nähtud kalade toitmiseks komeks päevaks. Kasutades tavalist sööta, võib akvaarium saastuda. Pikemaks ajaks kalu tavatoiduga koju jätta nagunii ei õnnestuks, kuid kombineeritud sööda tabletid lagunevad aeglaselt, seetõttu ei lähe akvaarium mustaks.

, kasuta erisööta, mis on ette nähtud kalade toitmiseks komeks päevaks. Kasutades tavalist sööta, võib akvaarium saastuda. Pikemaks ajaks kalu tavatoiduga koju jätta nagunii ei õnnestuks, kuid kombineeritud sööda tabletid lagunevad aeglaselt, seetõttu ei lähe akvaarium mustaks. Kui sõidad ära nädalaks , kasuta kuue päeva sööta, mis sisaldab kõiki kalakestele vajalikke aineid.

, kasuta kuue päeva sööta, mis sisaldab kõiki kalakestele vajalikke aineid. Kui reis kestab kaks nädalat , tuleks valida söödakapslid, millest piisab terveks perioodiks. See sööt sisaldab vesikirpe, vitamiine, mikroelemente ja mineraale, see ei saasta vett ega lagune.

, tuleks valida söödakapslid, millest piisab terveks perioodiks. See sööt sisaldab vesikirpe, vitamiine, mikroelemente ja mineraale, see ei saasta vett ega lagune. Kui on kavas pikem, kolm-neli nädalat kestev puhkus, tuleks valida alternatiiv söödatablettidele või kapslitele. Sellisel juhul on kõige parem soetada kalade automaatsöötja, mida saab programmeerida nii, et kalakesi söödetakse regulaarselt. Üks automaatsöötja eeliseid on, et sellesse saab valada erineva kujuga kalasööta – graanuleid või helbeid – ja reguleerida toidu etteandmist, samuti määrata doseerimist olenevalt akvaariumi suurusest ja kalakeste hulgast.