BLOGI | Gluteenivaba ahvatlus: mandlised marjamuffinid 

Marjadest sobivad siia kõik, mis aiast leida on: tikrid, sõstrad, vaarikad, mõni kuumaasikas sekka. Kelle kodu on metsaveerel, siis sobivad hästi ka mustikad ja pohlad.



Mul on nii hea meel näha, et järjest rohkem majapidamisi on hakanud kanu pidama ja et koduste siblijate eest hoolitsetakse nagu pereliikmete eest. Ja ma üldse ei kurda, et nüüd saan kodukanade mune otse tuttavate käest osta. Kuna küpsetan palju ning mune satub minu köögis ka niisama pannile, on mulle eriti tähtis, et teaksin, kust nad pärit on. Ja mis toredus on munakarp lahti teha ning näha, et kõik on eri mõõdus ja värvi. Mõnel veel sulg küljes, teisel veidi kanakakat. Naturaalne ja aus!