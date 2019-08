Kampsunid ja sviitrid taas ilusaks! Eemalda kudumitelt topid pusakiviga! 

Toppide eemaldamine võib tunduda aeganõudva ja kasutu ettevõtmisena, sest varem või hiljem võtavad need uuesti kangal koha sisse. Samas ei pea neid

rõivaste küljest ju ükshaaval näppudega ära noppima, ja riideesemele selle väärtuse ning ilu tagasi andmiseks on see töö ikkagi oluline. Paljudele on üks lihtsamaid vahendeid toppide eemaldamiseks raseerija – kuigi teravat žiletti ei tahaks küll naljalt oma lemmikhilbu vastu tõsta. Sama on elektriliste abivahenditega, mis võivad kangasse takerduda ja seetõttu hoopis mõne kiu kogemata lõhkuda.



Alternatiivne klaasvaht

Pusakivi seevastu pakub veidi kindlamat lähenemist, töötades just sellises tempos ja survega, nagu igaüks oma käega sellele osutab. Svetlana (37), blogi Helgus.ee perenaine on kasutanud klaasvahust pusakivi ligi pool aastat ja saanud selle abil edukalt topivabaks nii mõnegi eseme. «Kui mu lemmikkardigan hakkas tihedast kasutusest topiliseks muutuma, tahtsin selle kasutusiga veidigi pikendada. Nii otsustasingi soetada pusakivi. Kõige suurem töö oli selle sama kardigani puhastamine, sest topiline pind oli üsna suur

ning kangas pehme ja veniv,» kirjeldab naine.



Kuigi pusakivi on soovituslik kasutada naturaalsetel kangastel (vill, puuvill, linane), on Svetlana saanud kiviga siiski korda ka sünteetiliste kiududega, polüamiidi ja akrüüli sisaldava eseme. Hea tulemuse on kivi andnud ka beebi meriinovillaste ja vanutatud villaga riietega, lapsevankri puuvillast sisu ja taaskasutatud plastist viltsusse töödeldes.



Hea tehnika viib sihile

«Olenevalt materjalist eralduvad topid erinevalt,» on Svetlana kogenud. Tihkelt puuvillaselt ja muult naturaalselt kangalt eemalduvad topid kergemini kui pehmelt ja venivalt või kunstkiust riidelt. Viimase puhul soovitab ta puhastatavat asja veidi tasapinnal pingutada. Samuti peab rohkem vaeva nägema suurte ja tihkete toppide puhul, samas kui väikesed ja õhulisemad eralduvad lihtsamalt

ning vähema hõõrumisega. Svetlanale näib mugav ja käepärane kangast puhastada kivi lühema servaga, samal ajal seda kergelt kaldu hoides. Aja jooksul tuleb käe sisse õige tehnika – see lihtsustab ja kiirendab tegevust.