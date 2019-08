Kaos pesuruumis? 10 nippi, mille abil pääsed riidehunnikutest ja segadusest 

Eelista kirjusid kangaid

Heledatelt ühevärvilistelt riietelt paistavad plekid rohkem välja kui kirjudelt ja mustrilistelt. Neid võib ka paljude teiste riietega koos pesta. Puuvillased riided kannatavad ka 60-kraadist pesu, mis on oluline bakterite ja mõningate plekkide eemaldamiseks. Üldjuhul piisab ka 40-kraadisest pesuveest. Pea meeles, et trükised ja kaunistused ei kannata kuuma vett ja neid tasuks pesta suisa pesukotis.



Ikka kvaliteet, mitte kvantiteet

Kvaliteetsed riided peavad kauem vastu, ei tuhmu nii kiiresti ja ei lähe vormist välja. Neid ostes ei ole sul vaja nii palju erinevaid asju lapsele varuda, mistõttu on neid vähem ka pesukorvis.



Kasutatud riiete pluss

Kasutatud riiete puhul on hea see, et neid on juba korra või paar pestud ja on näha, milliseks kangas on pärast seda muutunud ja kuidas vastu pidanud. Mõni kriitvalge riideese võib pärast esimest pesu kohe oma sära kaotada, sest hall puuvill on valgeks värvitud ebakvaliteetse värviga.



Vähenda pesukogust

Säästa aega, raha ja keskkonda ning pese vähem pesu. Riiete liigne pesemine ka kulutab neid. Ära pane igal hommikul uusi riideid selga, kindlasti on eelmisel päeval kantud riietest veel mingi asi enam-vähem puhas.



Puhasta kohe

Kaitse laste riideid süües ja meisterdades põlle või muu seesugusega ja tekkinud väikesed plekid puhasta kohe vee ja svammiga.



Pese käsitsi

Kõiki riideid ei peagi masinaga pesema, näiteks talvejopesid puhasta samuti kergelt niiske lapiga pühkides ja villast või siidist esemeid pese käsitsi või vii tuulduma. Kirjudelt riietelt ei paistagi plekid väga välja.



Piisavalt täis

Pese pesu siis, kui masinas on piisavalt riideid. Kogu värvilised, tumedad ja valged riided kasvõi eraldi kottidesse kokku ja pese neid siis, kui saad trumlitäie riideid kokku.



Vali õige temperatuur

Loodust säästev on ka madalate pesutemperatuuride kasutamine. Kergelt mustaks saanud riietele piisab täiesti 40-kraadisest veest. Plekkide peale hõõru enne pesu sapiseepi.



Kaasa lapsed kodutöödesse

Kaasa lapsed juba varakult pesupesemise juurde, nii saab see osaks ka nende igapäevast ja vanemate elu muutub kergemaks. Tee riiete hoiustamise süsteem lihtsaks, et ka lastel oleks võimalik seda järgida. Väiksematel lastel võib olla oma mustapesukorv. Nad saavad aidata ka riiete kuivama riputamisel ning riiete sahtlitesse paigutamisel.



Lase latt alla

Mõtle, kas lasteriiete puhul pead olema nii pedantne nagu enda omade puhul. Ehk võib väikese plekiga pluus ikka õhtuni seljas püsida ja seda ei ole vaja lõuna ajal vahetada.