Ekspert annab nõu: 3 lihtsat nippi, mille abil saab tapeet muretult vahetatud 

Tapeet tapeedi peale ei käi

Kuigi võiks ju arvata, et uut tapeeti võib panna ka vana tapeedi peale, on see üks suurimaid vigu, mida tehakse. Oluline on vana tapeet kindlasti eemaldada, kuna tapeediliimist eralduv niiskus leotab vana tapeedi lahti ning tulemus jääb inetu.



Ogarull ja vesi

Enne, kui asud tapeeti eemaldama, niisuta seda veega ning käi üle ogarulliga. Nii toimides tuleb tapeet seinalt lahti ning selle eemaldamine ei valmista suuremat peavalu. Poes on müügil ka spetsiaalne tapeedi eemaldamise vedelik, kuid tihtipeale on tavaline vesi palju tõhusam.