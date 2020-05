Turukotid ritta! 3 lihtsat lahendust, kuidas ise kvaliteetne ja loodussäästlik poekott meisterdada 

Kõige värskemad Nipiraamatu nipid otse sinu postkasti

Tee turukott nii:

1. Lõika tükid. Lõika lõngast välja 12 umbes 130 cm pikkust tükki.

2. Põimi põhi. Keera anum põhjaga ülespoole ja aseta lõngajupid nii, et 6 asuksid ühte- ja 6 teistpidi. Juppide keskmised kohad peavad omavahel põimuma üksteise alt ja pealt nii, et iga järgnev oleks eelmisest erinevalt põimitud.

3. Sõlmi põhi. Tee põimitud osa äärtesse sõlmed nii, et ühendad kaks kõrval asuvat üksteisega samal ajal. Alusta sõlmimist ühest nurgast, ühendades kaks erinevasse suunda jäävat otsa.

4. Loo ühendusi. Alusta iga järgneva tiiru sõlmimist nii, et ühendad omavahel

kaks kõrvuti asuvast sõlmest väljuvat lõngaotsa. Kinnita parasjagu töös mitteolevad otsad teibitükkidega anuma külge – nii ei nihku kese paigast.

5. Kasvata laiust ja kõrgust. Sõlmi ringe sama loogika alusel edasi. Arvesta, et mida lähemale sa eelmisele ringile uue sõlme teed, seda väiksemate avadega

võrk tuleb. Jälgi pidevalt, et iga järgmise tiiru sõlmed asuksid üksteisega võrreldes eelmisest reast võrdsel kaugusel.

6. Lõpeta otsad. Kui viimane rida on anuma külgi mööda alla liikudes sõlmitud,

võta purgilt võrk. Jaga lõngaotsad kaheks, teibi need kinni ja lõika jupid enam-vähem ühepikkusteks.

7. Lõika käepide. Lõika nahast välja tükk, mille laius on umbes 4 cm ja pikkus nii palju, kui pika sangaga kotti soovid.

8. Õmble käepide kokku.Keera nahatükk pikuti pooleks ja õmble pikemast

servast kokku.

9. Ühenda sang ja kott.Topi kumbki teibiga kaetud koti ots ühest naha lahtisest osast sisse ning õmble kinni ka nende ühenduskohad.



