Kuuris kord majja! 10 nippi, mille abil kuhjunud kraam organiseerida 

Kes ei otsi, see ka leiab!

Sügiseses mooside ja hoidiste sildistamise hoos ära unusta markeerimast ka

pisikesi töövahendeid. Nii nagu on hea, et hommikupudrule ei satuks marineeritud kõrvitsad, on hea kruve otsides mitte leida polte, tüübleid või naelu. Selleks sordi kõik teemakohaselt ja erista lausa peensusteni: peitepeaga või mitte, hõbedakarva või kuldsed, suure läbimõõduga ja lühikesed-pikad, ristpeaga või tavalise otsaga...

Foto: Laura Liinat

Haamrid siin ja tangid seal

Sügise saabudes saab hästi selgeks, et kõiki purke, mis sa aasta jooksul kuuri

varunud oled, ei läinudki hoidistamiseks vaja. Sellisel juhul leia neile muu otstarve, et need poleks ilmaasjata oma aega kottides-kastides oodanud. Plekkpurgid sobivad imehästi näiteks tööriistakohvritest välja kasvanud komplekte hoiustama, ikka teemakaupa. Muide, kavalamad võõpavad purgid ka aerosoolvärvidega üle, et oleks juba kaugelt näha, mis suunas sammud seada!

Foto: Laura Liinat

Kettataskud

Ükski meistrimees ei unista kohtumisest hetkega, mil kuurist ketaslõikurit tuues avastad, et lapsed on otsustanud mängida sõjaprintsess Xenat ja lennutanud huilgavate karjete saatel kõik kettad kuuriseina sisse kinni. Et säästa ennast iseenda rumalusest, paigalda kettad nii, et need kedagi mängumõtetele ei ahvatleks.

Kettataskud Foto: Laura Liinat

1. Lõika pooleks mõni plast- või papptaldrik.

2. Lase lastel seista seina äärde ja kinnita taldrikud naelte või kruvidega nende peanuppudest kõrgemale nii, et taldriku lõigatud serv jääb suunaga üles.

3. Aseta kettad taldrikust tekkinud taskusse.



HEA TEADA!

Võid taldrikute asemel ka poolkuukujulisi sahtlinuppe kasutada.



Mis töötoa vana, see kuuri uus!

Kui koolihooaeg algas uue kirjutuslauaga, ära tõtta vana prügimäele saatma! Kirjutuslauad on kuuris väärt abilised – sahtliplokid passivad hästi hoiustama tööriistu, aiakindaid või poolikuid seemnepakke, samal ajal saab lauaplaadist

ja servadest-jalgadest ehitada riiulitaolise kandepinna kõikidele purgis olevatele talvevarudele.



Pettelaud

Kui pereliikmed kipuvad tüütama küsimusega, et kas tõesti on kõiki neid tööriistu ja meisterdusmaterjale vaja alles hoida, üllata neid ja tee kuuri ka laud!

Seinale hingedega kinnitatava laua ja lauajalad saad lahti lükata ning asjadega täita just sel hetkel, kui pilgud jälle sinu suunas lendavad. Kes see ikka kahtleb vajaduses pooleliolev töö lõpetada! Ja kui nad kaeblevad ruumipuuduse üle, pane aga asjad jälle oma kohtadele ja klapplaud seinale rippu!



Külmkapi eeskuju

Oled vahel mõelnud, kuidas mahub külmkappi ära peaaegu kahe nädala toiduvaru? Vastus peitub süsteemses lähenemises ja kõikide pindade ärakasutamises. Mune pole vaja kuuri ümber tassida, kuid eeskuju riiulitest tasuks võtta küll! Kasuta uksepind oskuslikult ära ka tööruumis ja ehita sinnagi riiulid asjadele, mida enim kasutad või mis oma mõõtmetelt orvadesse hästi passivad!