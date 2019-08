Tšillimoos, marineeritud maripaprika ja jõulukapsas! Sahver, mis on täis krehvtiseid hoidiseid 

Seda sahvrit kasutavad: perenaine Vaike (62) ja peremees Toomas Pärn (63). Majas elab ka kaks nooremat põlvkonda. Pere elab Metste talus Kärsu külas

Saarde vallas Pärnumaal.



Vaike lõpetab laused

Meie keldririiulil on alati midagi, mida saab kas süüa omaette toiduna või võtta toidukorrale lisandiks. Peamiselt sisaldavad meie hoidised erineval kujul tšillit.

Meie pere lemmikhoidis on kodune letšo, aga ka marineeritud magus paprika ja kurk.

Kõige huvitavam hoidis, mida olen teinud, on pohladega ja ilma äädikata marineeritud kurk.

Üks tõeliselt kasulik hoidistamisnipp on keeratavate purgikaante keetmise asemel neid hoopis kange alkoholiga, st valge viinaga pesta. Seni ei ole meil ükski hoidis seda meetodit kasutades riknema läinud.



Hobist sai firma

Vaikele meeldib uusi retsepte välja mõelda, aga kui mõni hoidis on juba parajaks timmitud, siis sellest pere enam loobuda ei raatsi. Nii ongi kogunud tuntust tema tšillimoos, marineeritud maripaprika ja jõulukapsas tšilliga. Kuna tutvusringkonnas kasvas huvi nende hoidiste vastu aasta-aastalt üha enam, registreerisid nad oma koduköögi tegemised OÜ Metste Aiandustalu nime alla.



Tšillipiprad hoidistes

Teadlikult hakkas perekond Pärn tšillit kasvatama ja toitudele lisama 14 aastat

tagasi. Kuna kõik pereliikmed on nii magusa paprika kui ka tšilli sööjad, on täiesti loomulik, et hoidised just neid köögivilju sisaldavad. Tšillit panevad nad oma hoidistesse lisaks värske hooajalise viljana ka isevalmistatud maitsepulbrina.



Mis räägiks pere harjumustest ja eluviisist paremini kui nende külmkapp?!

Suvi on hoidistamise aeg ja seekord vaatame külmkapi asemel ühe pere sahvrisse, et teada saada, mismoodi nemad talveks valmistuvad.



Meil on sahvririiulil alati: